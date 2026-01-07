Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak, emekliler için 2026 yılının da önceki yıllarda olduğu gibi yine sefalet ve yoksulluk yılı olacağını ifade ederek, en düşük emekli maaşına sadece 2 bin liralık bir artış öngörülmesinin emeklilerle alay etmek anlamı taşıdığını bildirdi.

TÜİK rakamlarına göre Aralık ayında enflasyon rakamının yüzde 0,89 arttığını, 6 aylık enflasyon farkının yüzde 6,85 olarak açıklandığını, bu çerçevede memur ve memur emeklilerine yüzde 18.60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 12.19 oranında maaş artışı yapılacağını hatırlatan Sefa Batak, alınan maaşların ev kirasına dahi yetmediğini belirtti.

Hayat pahalılığının bu denli yüksek olduğu bir dönemde en düşük emekli maaşına sadece 2 bin liralık bir artış yapılmasının emeklinin horlandığı, dışlandığı, yok sayıldığı anlamı taşıdığını kaydeden Batak, emeklinin insanca yaşam koşullarından çok uzak bir şekilde hayatta kalma mücadelesi verdiğini dile getirdi.

Emeklilere verilen zam oranına tepki gösteren Batak, “Dağ, fare doğurdu. Emekliler kira, doğalgaz, elektrik, su, telefon, internet faturaları, pazar alışverişi gibi ödemelerle mücadele etmek zorunda bırakıldı. Çocuğuna, torununa harçlık dahi veremeyecek duruma düşen emekliler, artık insana yaşam koşullarına kavuşturulmalıdır” dedi.

Sefa Batak, “Bu para ile enflasyona uyum mu sağlayacağız, yoksa ayakta kalma mücadelesi mi vereceğiz içinden çıkamıyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. Emeklinin sabır taşı artık çatlamıştır. Emeklinin durumu kelimelerle ifade edilecek gibi değil. Tek kurtuluşumuz birlikte mücadele etmektir. Bunun da yolu örgütlenmekten, bir araya gelmekten geçiyor. Sendikamız, 17 milyon emekli nüfusunun yüzde 1’lik bölümüne ulaştığında, yani 170 bin üye sayısını elde ettiğinde toplu görüşme masasında oturma ve emeklileri temsil etme hakkına sahip olacaktır. Bu güce ulaşmak için tüm emeklileri sendikamıza üye olmaya, mücadelemize omuz vermeye davet ediyoruz. Emeklinin ve emekçinin tek kurtuluş yolu kol kola birlikte mücadele etmekten geçmektedir” şeklinde açıklamada bulundu.

Batak, emeklilerin talepleri hakkında şu önerileri iletti:

“Emeklilerde kök aylığı belirlenmesi yani en düşük taban aylığı belirlenmesi, bu rakamın da asgari ücretle eşitlenmesi, kök aylıkları belirleme işleminden sonra TUİK'in açıklamış olduğu gerçeklerle bağdaşmayan enflasyon verileri ile değil bütün emeklilere gerçek enflasyon oranında zam yapılması. Dini bayramlarda verilen bayram yardımının isminin ikramiye olarak değiştirilmesi ve asgari ücret oranına yükseltilmesi. Emeklilerde sağlıkta muayene ve ilaç katkı payının kaldırılması.

Emekli banka promosyonlarının çalışma bakanlığınca bankalara çağrı yapılarak açık artırma ihale usulü ile belirlenmesi ve böylelikle promosyon oranının yükseltilmesi.

Emekli sendikalarının önündeki keyfi engellemelerin kaldırılması ve emeklilerin tüm sosyal, kültürel ve ekonomik haklarının emekli sendikaları ile birlikte toplu sözleşme ile belirlenmesini talep ediyoruz. Her fırsatta “biz yaşlılarımızı ve emeklilerimizi seviyoruz ancak emekliye insanca ve insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesi için verecek kaynak yok” diyorlar. Bir ülkenin yaşam refahını anlamak için iktidarın ne dediğine değil, ülkedeki emeklilerin yaşam standardına bakacaksanız.”