KYK Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen “Üç Kuşak Vefa Buluşması” iftar programı düzenlendi.

İftar programına Vali Ali Çalgan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve Yurt Hizmetleri Müdürü Hüseyin Şahin katıldı.

Böylesi buluşmaların Ramazan’ın ruhuna uygun şekilde dayanışmayı, paylaşmayı ve kaynaşmayı güçlendirdiğini ifade eden Vali Çalgan; "Bizi biz yapan en önemli hasletlerimizden birinin büyüklerimize hürmet etmek" dedi

Programa katılan üç kuşakla ayrı ayrı sohbet eden Vali Çalgan, tüm katılımcılara sağlık, huzur ve bereket dolu bir Ramazan temennisinde bulundu.