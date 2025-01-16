Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Emekli Tuğgeneral Erhan Sipahioğlu ve Ankara Bölge Temsilcisi Emekli Albay Doğanay Pehlivanoğlu, Vali Ali Çalgan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, TSK Güçlendirme Vakfı’nın yürüttüğü çalışmalar hakkında Vali Ali Çalgan’a bilgi verildi.

Vali Ali Çalgan, vakfın faaliyetlerinin önemine değinerek, bu tür işbirliklerinin halkın güvenliği ve refahı adına büyük değer taşıdığını vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çalgan, Sipahioğlu ve Pehlivanoğlu’na teşekkür etti.