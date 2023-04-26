Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlere mektup yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun yazdığı mektuplar, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke ve gençlik kolları üyeleri tarafından gençlere ulaştırılıyor.

CHP İl Başkanı Ümit Er, Kılıçdaroğlu'nun mektuplarını gençlere ulaştıran Gençlik Kollarına teşekkür ederek, tüm gençleri daha aydınlık, daha çağdaş, daha gelişmiş, adaletin, barışın ve huzurun olduğu bir Türkiye koşullarına ulaşmak amacıyla 14 Mayıs seçimlerinde sorumlu davranmaya, sandığa, oylara ve demokrasiye sahip çıkmaya davet etti.

Ümit Er, gençleri Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı adaylarına destek vermeye çağırdı. (Haber Merkezi)