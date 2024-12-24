Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak ve yönetim kurulu üyeleri; iktidar partileri AK Parti ile MHP yöneticilerinden emeklilerin sorunlarının çözümü, maaşların insanca yaşam seviyesine ulaştırılması için destek istedi.

Çorum’da şubeleşme çalışmalarını sürdüren Birleşik Emekliler Sendikası, siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerine devam ediyor.

Emeklilerin sorun ve taleplerini gündeme taşıyan Birleşik Emekliler Sendikası’nın yöneticileri, İl Temsilcisi Sefa Batak’ın önderliğinde AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği Başkanı İlhan Kılıç’ı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile görüşmeler yapan Sefa Batak ve beraberindekiler, emeklilerin karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi vererek, iktidarın sorunların çözümüne ilişkin çalışmalar yapmasını, emeklilerin daha huzurlu, refah ve mutluluk içerisinde yaşamalarının teminini talep etti.

İl Başkanları Günay ve Çıplak ise emeklilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, ziyaretlerinden dolayı Birleşik Emekliler Sendikası’na teşekkür ettiler.

Sefa Batak ve beraberindekiler, ayrıca Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği Başkanı İlhan Kılıç’ı ziyaret ederek, gündemi ve çalışmaları değerlendirdi.

Her iki derneğin çalışmalarının, hedef ve amaçlarının ele alındığı ziyarette emeklilerin yaşadığı sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

İlhan Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çorum’da yeni kurulan sendikaya başarılar diledi.

Çorum Merkez Üçköy Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, Kızılay Çorum Şubesi ile Çorum Kadın Meclisi’ni ziyaret etti.

Üçköylüler tarafından düzenlenen Geleneksel Keşkek Günü’ne katılan Birleşik Emekliler Sendikası yöneticileri, burada katılımcılara hitaben bir konuşma yaparak sendikanın hedef ve amaçları hakkında bilgi verdi, emeklileri üye olmama, mücadeleye omuz vermeye davet etti.

Dernek Başkanı Nazmi Yetgin ve Köy Muhtarı Hasan Sezgin ile de görüşen sendika yönetimi, yoğun ve sıcak ilgiyle karşılandı.

Birleşik Emekliler Sendikası İl Temsilcisi Sefa Batak ve beraberindekiler, ayrıca Kızılay ve Çorum Kadın Meclisi’ni ziyaret ederek yetkililerle görüştü, çalışmaları ve gündemi değerlendirdi.

Birleşik Emekliler Sendikası Yönetim Kurulu; Sefa Batak (İl Temsilcisi), Ahmet Ceyhan, Ayşen Yılmaz, Hediye Çetin, Ali Işıker, Saniye İşçi ve Yılmaz Topaktaş’tan oluşuyor.