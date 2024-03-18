İYİ Parti Sözcüsü, Ankara Milletvekili, Medya İlişkileri Başkanı ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Hürriyet Parkında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Türkiye’nin zor bir dönemeçten geçtiğini belirten Prof. Dr. Kürşad Zorlu, “Türk milletinin dirliğini huzurunu mutluluğunu sarsabilecek bazı gelişmelerle ve hatalarla karşı karşıyayız. Biz İYİ Parti olarak yapıcı muhalefet anlayışımızla siyasi iktidarın hatalarını bir daha yapmaması için düzeltmesi için önerilerimizle projelerimizde Türkiye Büyük Millet Meclisinde pek çok önerge ve teklifimizle sizlerin sesi olmaya çalıştık” dedi.

Sözlerine emeklilerin yaşadığı sıkıntılara değinerek devam eden Prof. Dr. Kürşad Zorlu, “Türkiye'de öyle bir topluluk meydana getirildi ki milyonlarca emekli maaşı alan emekliler topluluğu. Yıllarca çalışıp prim ödemiş insanlarımız belli bir yaşa gelip emekli olmuş bugün dinlenip bu uzun yılların çilesinin sıkıntısının çalışma yaşamının üzerinden huzurla evinde oturup dinlenmesi gerekirken emeklimiz yeni iş arayışında yeni işlerde çalışmaya başladı. Bu şekilde yüzbinlerce emeklimiz var. Bugün 10 bin TL alan ki bundan daha düşük alan bazı insan gruplarımız da var. Başta mesela engelliler yaşlı muhtaç durumda olan insanlarımız daha düşük emekli ayrı alıyor. Fakat 9 milyon emeklimiz bugün açlık sınırının altında bir ücretle yaşamaya mahkum ediliyorsa burada bir sorun var değerli arkadaşlar. Bu gidişata karşı bir uyarıda bulunmak istiyorsanız İYİ Parti olarak cesurlar hareketi olarak biz bunların çözümlerini üretmeye hazırız. Bizim üzerimizden bu mesajı vermenizi hassaten rica ediyoruz. Çünkü gidişat gerçekten iyi değil. Bakın ikinci kesim öğretmenlerimiz. İlk defa tarihte olmadığı kadar emeklilerimizle öğretmenlerimiz aynı kaygıda buluştular. İş aş kaygısı. Bir emekli ile bir öğretmen aynı kaygıda buluşuyorsa o ülkede iyi gitmeyen bir şeyler vardır. Çünkü biz evlatlarımızı geleceğimize emanet ettiğimiz öğretmenlerimizi yüz binlercesini onların ailelerini her gece kaygı ve mutsuzlukla baş başa bırakan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bugün bu gidişata da dur demek için bir uyarı atışı yapmak için Çorum'da 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Partimize Ahmet Başkanımıza ve ikinci sıradaki logomuza bu mührü bastığımızda inşallah 31 Mart sizlerin dertlerinin çözüm bulmaya başladığı bir dönem olacak” ifadelerini kullandı.

Zorlu, “Çorum'da uzun yıllardır bir siyasi partinin idaresinde belediyecilik yürütülüyor. Görebildiğimiz kadarıyla pek çok eksikler var. Elbette bu toprağa bu memlekete taş üstüne taş koymuş herkesten Allah razı olsun, hiçbirisini yatsıyamayız. Ama dünya değişiyor. Ve bu problemlerle birlikte Çorum halkının sosyal devlet anlayışında da çok ciddi eksilmeler olduğunu görüyoruz. Biz İYİ Parti olarak İYİ Belediyecilik vizyonumuzla buna hazırız. Ve diyoruz ki ekonomiyi düzelteceğiz adaleti yeniden getireceğiz. Adalet sadece mahkeme salonlarında değil, sokakta dolaşan insanların cebinde kalbindeki adaleti de bizim sağlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında sığınmacı sorununa da değinen Zorlu sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“10 milyonu aştı sığınmacı ve kaçak yabancı sayısı. Eğer buna bir çözüm bulamasak korkarız ki yaptığımız hesaplamalara göre 2053 yılında ülkemizin nüfusunun %30'una yaklaşık bir noktaya gelecekler. Biz elbette insani vasıflarla yetiştirilmiş bu kültürün Anadolu’da özellikle böyle yoğrulmuş bir milletiz. Ama bu millete daha fazla haksızlık yapmaya gerek yok.

Bakın 2011 yılından bugüne kaç yıl geçmiş. Bu millet konukseverliği fazlasıyla yaptı. Gerçekten ferasetiyle yaptı. Ama buna artık bir son vermek lazım. Biz diyoruz ki İYİ Belediyelik anlayışının bir damarı da kolonu da bu probleme karşı en büyük hassasiyeti ortaya koymaktır. Gettolara asla izin vermeyeceğiz. Sizin kaynaklarınızın bu yolla başka yere aktarılmasına da artık bir dur diyeceğiz.”