Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çorum'un Üyük Köyü'nde bir yılda 3 tona yakın atık malzeme toplanmasına öncülük eden köyün imamı Mustafa Yıldırım'ı tebrik etti.

Sosyal medya hesabından Mustafa Yıldırım'ı tebrik eden Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Her zaman dile getirdiğim gibi Sıfır Atık hareketinin başarısı, projeyi benimseyerek, yerelde uygulayan milletimizin eseri.

Üyük köyü sakinlerinin özverisi ve duyarlılığı ile sadece bir yılda 3 ton plastiğin toplanması takdire şayan bir başarı.

Bu geri dönüşüm seferberliğine öncülük eden köy imam hatibi Mustafa Yıldırım’ı gönülden tebrik ediyorum."