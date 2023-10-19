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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne Emniyet Derneği ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla temin edilen 7 hizmet aracının hizmete alınması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Jandarma Komutanı Albay Nail Çetinkaya, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Borsa Başkanı Naki Özkubat, siyasi parti il başkanları ile emniyet mensupları katıldı.

Törende bir konuşma yapan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı; " Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Emniyet Derneğince emniyet teşkilatına 7 yeni araç kazandırdık. Ne kadar fazla araç ve donanıma sahip olursa o kadar fazla suç ve suçlunun üzerine gidebiliriz. Bu 7 araç demek, 7 ekibin fazla çıkarılması demek. Bu çok çok önemli. Çünkü Çorum'da özellikle gece saatlerinde çok daha fazla ekip çıkartıyoruz bugünlerde. Bu 7 araç da bu anlamda çok önemli görevler icra edecek. Bu anlamda suç ve suçluların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Bunun için tüm kamu kurumlarıyla koordinesinde içinde çalışmak ibizim birinci önceliğimiz. " dedi.

Konuşmaların ardından araçların kazasız şekilde kullanımı için dua edildi. Tören kurban kesimi ile sona erdi.