Çorum 'un Mecitözü ilçesinde emniyet kemeri simülasyon aracıyla eğitim verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün trafik güvenliğine yönelik çalışmaları kapsamında Hükümet Konağı önünde İlçe Emniyet Amirliğince organize edilen etkinlikte katılımcılar, devrilme senaryolarını özel olarak tasarlanmış simülasyon aracı sayesinde deneyerek, emniyet kemerinin önemini tecrübe etti.

Kaymakam Fatma Gül Nayman da öğrencilere emniyet kemeri kullanmanın önemini anlatarak, şehir içi ve kısa mesafeler de dahil kemer kullanımının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Nayman, çocuklardan yolculuk sırasında anne ve babalarının da emniyet kemeri kullanmaları konusunda ısrarcı olmalarını istedi.

Öte yandan Zübeyde Hanım Caddesi'nde emniyet kemeri denetimi yapıldı. Denetimde seyir halinde emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücüler, mobil trafik simülasyon aracında eğitime alındı.