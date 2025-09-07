Açığa alınan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRÜ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Arslan hakkında açığa alınmasının ardından gözaltı kararı verildi. Arslan'ın eşi hakkında da gözaltı kararı verildi.

GEREKÇE "RÜŞVET SORUŞTURMASI"

Soruşturmanın detayları da belli oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimat yazısına göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Arslan hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltına alınması talimatı verildi.