Emrah Taç Avrupa Artistik Bilardo Şampiyonasında milli takımda mücadele edecek.

4-7 Eylül tarihleri arasında Avusturya’nın Viyana şehrinde yapılacak 41. Avrupa Artistik Bilardo Şampiyonasında 13 ülkeden 35 sporcu mücadele edecek.

Çorum Gençlikspor Kulübünden Emrah Taç Zeki Bilardo, Bursa Arena Okulları, Elit Bilardo Malzemeleri ve Kebeli Bilardo’nın sponsorluğunda mücadele edecek olan Emrah Taç C grubunda mücadele edecek.

Grubunda Fransa’dan Michael Hammen ve aynı ülkeden Emmanuel Nırıge ile karşılaşacak olan Emrah Taç grup birincisi olarak ikinci tura yükselmek istiyor.

Emrah Taç milli takımda mücadele edeceği Avrupa Şampiyonasında Çorum’u ve ülkesini en güzel şekilde temsil etmek için elinden gelen mücadelesi vereceklerini söyledi.