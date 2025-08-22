Kadınlar Voleybol 2. liginde mücadele edecek üç Çorum takımı Karadeniz Grubunda mücadele edecek.

Voleybol Federasyonunda dün çekilen kura sonucunda Kadınlar 2. Voleybol Liginde Çorum takımları 14. grupta Çorum Arenaspor, Çorum Voleybol ve Osmancık Belediyespor ile birlikte 52 Çamlıkspor, Bayburt Gençlik Merkezi, Bordo Mavi61, Hopa Belediyespor, Rize Endüstri Meslek Lisesi, Sınav Koleji Samsunspor, Smart Holding Çayeli, Süperpool Fındıklı 1974 ve Trabzon Beşikdüzü takımları bulunuyor.

4-5 Ekim’de oynanacak maçlarla başlayacak Kadınlar 2. Voleybol Liginde ilk haftada Çorum Arenasqor evinde Çayelispor’u konuk ederken Çorum Voleybol Rize Endüstri Meslek Lisesi ile karşılaşacak. Osmancık Belediyespor ise evinde Bordo Mavi61 takımları ile karşılaşacak.

Ligin ikinci haftasında Çorum Voleybol ile Çorum Arenaspor takımları karşılaşırken Osmancık Belediyespor ise Fındıklıspor deplasmanında karşılaşacak. Üçüncü haftada Çorum Arenaspor evinde Bayburt Gençlik Merkezi’ni Çorum Voleybol ise Trabzon Beşikdüzünü konuk ederken Osmancık Belediyespor ise Samsunspor’u konuk edecek.

Dördüncü haftada Arenaspor, Trabzon Beşikdüzü , Çorum Voleybol Bordo Mavi Osmancık Belediyespor ise Çayelispor deplasmanına çıkacak. Beşinci haftada Arenaspor evinde Hopa Belediyespor, Osmancık Belediyespor Bayburt Gençlik Merkezi ve Çorum Voleybol ise Fındıklı 1974 ile evinde karşılaşacak.

Altıncı haftada Arenaspor Bordo Mavi6, Ç orum Voleybol Samsunspor ve Osmancık Belediyespor ise Hopa Belediyespor deplasmanına çıkacak.

Yedinci haftada Çorum Arenaspor evinde Osmancık Belediyespor’u konuk ederken Çorum Voleybol ise Çayelispor ile evinde karşılaşacak. Sekizinci haftada Arenaspor evinde Fındıklı1974spor deplasmanına çıkarken Osmancık Belediyespor i evinde 52 Çamlıkspor ile Çorum Voleybol ise Baybunt Gençlikspor ise deplasmanda karşılaşacak.

Dokuzuncu haftada Çorum Arenaspor sahasında 52 Çamlıkspor’u Çorum Voleybol Hopa Belediye takımını konuk ederken Osmancık Belediyespor ise Rize Endüstri Meslek Lisesi takımına konuk olacak. Onuncu haftada Çorum Arenaspor Sınav Koleji Samsunspor deplasmanına çıkarken Osmancık Belediyespor ise evinde Çorum Voleybol ile karşılaşacak. İlk yarının son haftasında ise Çorum Arenaspor Rezi Endüstni Meslek Lisesi’ni konuk ederken Çorum Voleybol evinde 52 Çamlıkspor ile evinde karşılaşırken Osmancık Belediyespor ise Trabzon Beşikdüzü deplasmanına çıkacak.