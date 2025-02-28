Emrah Taç Avrupa Artistik Bilardo Şampiyonasında mücadele edecek.

51. Avrupa Artistik Bilardo Şampiyonası 19-23 Mart tarihlerinde Fransa’nın Florange kentinde yapılacak.

İlimiz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo antrenörü ve milli bilardocu Emrah Taç bu önemli şampiyonada mücadele edecek.

Avrupa Genel Klasmanında ilk 24 sporcunun çağrıldığı şampiyonada Emrah Taç D grubunda mücadele edecek.

Grupta Taç ile birlikte milli takımda Arap Hacı Yaman ve ev sahibi ülkeden Olivier Lacroıx mücadele edecek. Takımlarda ise Türk milli takımı Lüksemburg ve Belçika ile mücadele edecek.