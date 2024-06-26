Galatasaray alt yapısından yetişen ve bir sezon Çorum FK forması giyen Emre Gemici yeni sezon için Orduspor ile anlaştı.

2018-19 sezonunda Muğlaspor’dan Çorum FK’ya transfer olan Emre Gemici kırmızı siyahlı takımdan kiralık olarak gittiği Pazarspor’daki performansı ile dikkat çeken Emre Gemici daha sonra Nevşehir Belediyespor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, İskenderunspor, Karşıyaka formalarını giydikten sonra geçen sezon Kepezspor Futbol AŞ ile şampiyonluk yaşadı.

Tecrübeli golcü yeni sezon için şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Orduspor ile resmi sözleşmeyi imzaladı.