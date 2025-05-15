Geçtiğimiz ay turna avı sezonunun açılışı ile birlikte Bizim Kamp Avpet Market’in organizesi ve sponsorluğu ile Obruk Salur Köyü Mevkii’nde gerçekleştirilen Birlik, Beraberlik ve Dostluk Buluşmasının ardından amatör olta balıkçıları bu kez perch avı dostluk buluşmasında bir araya geldi.

Hatap Barajı’nda hafta sonu yapılan etkinlikte çok sayıda amatör olta balıkçısı en büyük balığı yakalayabilmek için olta attı.

Bizim Kamp Avpet Market ve Daşdemir Balık tarafından organize edilen programa amatör olta balıkçıları arasında Türkiye çapında fenomen olan Ahmet Çalışır da katıldı. Etkinlikte en büyük balıkları yakalayanlara da ödüller verildi.

Murat Ayrancı, amatör kıyı balıkçılarını ve doğa severleri bir araya getirerek farkındalık yaratmak istediklerini belirterek, amatör balık avcılarının doğayı koruma bilinci ile hareket ettiklerini ve bu konuda geçtiğimiz ay Bizim Kamp Avpet Market ve Daşdemir Balık olarak yakaladığı balıkları doğaya salan ve bunu görüntüleyenlere çeşitli hediyeler verdiklerini belirtti.

Kıyı balıkçılığının bir hobi olarak giderek yaygınlaştığını ve bu konuda bazı illerde büyük yarışmalar düzenlendiğini belirten Ayrancı, ileride daha büyük organizasyonlara imza atarak, Çorum turizmine de katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemek istediklerinin altını çizdi.

Bunu başarabilmek için öncelikle ırmak ve barajlardaki balık habitadının korunması gerektiğini bunun için de ağ atımına izin verilmemesi gerektiğini belirten Ayrancı, göl ve barajlarda ağ görüldüğünde hemen yetkililere haber verdiklerini ve kaçak avcılığı önlemeye çalıştıklarını söyledi.

İleride Çorum’un da adını duyuracak organizasyonlar yapmak istediklerini belirten Ayrancı bu konuda yetkililerin ve Çorum halkının da desteğini beklediklerini ifade etti.

