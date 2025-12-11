Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, 13 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak Özbelsan Sivasspor-Arca Çorum FK maçını İzmir bölgesi hakemlerinden Fatih Tokail yönetecek.

Tokail'in yardımcılarını ise Batuhan Bıyıklı, Orhan Aydın Duran ve Yunus Emre Çakar yapacak.

Tokail bugüne kadar Çorum FK'nın 7 maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar 7 maçta 6 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.