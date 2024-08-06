Çorum’da köy derneklerinin düzenliği büyük şenliklerden biri olan Kızılpınar Köyü Geleneksel 17. Karagöl Fasulye Şenlikleri, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin sunumunda gerçekleştirilen şenlikte sevilen sanatçı Devrim Kaygısız’ın yanı sıra Tuğçe Kılıç, Ali Karayiğit ve Canan Beydil sahne aldı.

Tüm katılımcılara bölgenin meşhur fasulyelerinden yapılan yemeklerin ikram edildiği şenlikte ağalık ve fasulye yarışmaları da düzenlendi.

Karagöl Fasulye Şenliği kapsamında düzenlenen fasulye yarışması da çekişmeli geçti. En güzel fasulye yarışmasının şampiyonu Adem Mercan oldu.

Fasulye yarışmasında birinciliğe Adem Mercan, ikinciliğe Menşure Yoksul, üçüncülüğe Döne Mercan, dördüncülüğe Satı Turna seçildi.

Dereceye giren fasulye üreticilerine çeşitli firmaların hediyelerini protokol üyeleri verdi.

Bazı işadamları ve firmaların sponsorluğunu üstlendiği şenlik coşku ve olgunluk içerisinde tamamlandı.

2024’ÜN AĞASI ADİL ÜNAL

Karagöl Şenliğinde ağalık yarışması da bir hayli çekişmeli geçti. Kınalı koçun satışa sunulduğu yarışmada adaylar açık artırma usulü kıyasıya yarıştı. Ağalık yarışını Adil Ünal kazandı.

Sanatçılar kimi zaman duygulu, kimi zaman hareketli parçalarla türkü tadında bir gün yaşatırken, katılımcılar ise sanatçıların müziği eşliğinde bol bol halay çekti.

Köy Muhtarı Ekrem Uyar ve Dernek Başkanı Menduh Günen, şenliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür etti.

PROTOKOLDEN YOĞUN KATILIM

Kızılpınar Köyü Karagöl Fasulye Şenliğine; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP İl Genel Meclis Üyeleri; Veli Uysal, Ömer Boyraz, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Çorum Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, CHP Çorum İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Taksici, Minibüsçü ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Çorum Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Çorum Merkez Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkçı, Par Plastik ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. sahibi İrfan Yaşar, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Dernek Başkanı Arap Filiz ve yönetimi, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hacı Koca, Özel Hastane Müdürü Türker Cengiz, çevre köylerin muhtarları ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.