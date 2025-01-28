Altınokta Körler Derneği Çorum Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, merkez mahalle muhtarları ile tanışma ve istişare etkinliğinde bir araya geldi.

Büyük Otel’de gerçekleşen etkinlikte konuşma yapan Altınokta Körler Derneği Şube Başkanı Şaban Kabakcı, mahallelerde evlerine kapanmış başta görme engelli vatandaşlar olmak üzere engellilerin tespiti, eğitimi ve sosyal hayata katılımları noktasında muhtarlarla iş birliği içerisinde çalışacaklarını belirterek, istişare yaptıklarını söyledi.

Şaban Kabakcı, mahallelerinde yaşamlarını sürdüren engellilerin toplumda diğer fertlerle eşit şart ve imkanlarda hayatlarını sürdürebilmesi için tespit edilmesinde en büyük destek ve farkındalığın muhtarlar olduğunu ifade ederek, engeline küsüp evinde kapalı kalmayan bir Çorum imar etmek istediklerini söyledi.

Kabakcı, toplantıya ev sahipliği yapan Büyük Otel sahibi Mustafa Tuzcu’ya da desteklerinden dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)