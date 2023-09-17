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Cadde ve sokaklarda, engellilere yardım toplama adı altında satılmaya çalışılan gazete, dergi ve broşürler engellileri mağdur ediyor.

Sevda Çıbık ismi vatandaş, yüzde 100 engelli olan oğlu Kadir’in fotoğrafının yer aldığı broşürün engellilere yardım toplama bahanesiyle satıldığını belirterek, duruma tepki gösterdi.

Tanıdıklarının, kendilerine telefonla ulaşarak, bilmedikleri şahıs ya da şahısların 19 yaşındaki yatağa bağımlı oğlu Kadir’in fotoğrafının yer aldığı broşürleri satarak yardım topladıkları yönünde bilgi verdiklerini kaydeden Sevda Çıbık, “Broşürde Kadir’in fotoğrafını gören tanıdıklarımız telefonla bize ulaşarak durumu anlattılar. Fotoğrafın kullanılması konusunda bizden izin alınmadı. Böyle bir duruma izin vermeyiz. Mağdur olduk. Polise giderek şikayetçi olacağız” dedi.