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CHP Çorum Kadın Kolları İl Başkanı Kamile Anar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

“Mutlu ve huzurlu bir toplumun en önemli şartı herkesin eşit şartlarda, ortak bir amaç etrafında birbirini anlayarak desteklenmesidir” diyerek açıklamasına başlayan Kamile Anar, “Bu amaç doğrultusunda, 3 Aralık günü tüm dünyada, Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin topluma kazandırılması ve haklarını tam ve diğer insanlara eşit ölçüde sağlanması amacına dönük çalışmaların yapılması gereken bir gün olarak kabul edilmiştir” dedi.

Engellilerin sorunlarına sahip çıkmanın devletin görevi olduğuna dikkat çeken Anar, açıklamasında şunları dile getirdi:

"Ülkemizin huzuru ve tüm vatandaşların mutluluğu için engeli vatandaşlarımızın toplum içinde yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürdürmeleri için çalışmalar yapmak, onlara ulaşmak, sorunlarına sahip çıkmak devletin ve toplumun görevidir. Ama ne kadarını yapabiliyoruz tartışılır. Bu toplumda engelli sorunları hep göz ardı ediliyor. Her engelliler gününde sorunlar gündeme geliyor. sonra engelliler sorunları ile baş başa kalıyor. Engelli kardeşlerimizin önündeki sosyal ve fiziksel engeli kaldırırsak kendilerine güvenilir fırsat verildiğinde, sanattan spora, girişimcilikten, üretime kadar her alanda gurur verici başarılara imza attıklarını görüyoruz. Bu fırsatlardan çok az engelliler faydalanıyor, ne yazık ki birçok engellilerimiz başkalarına bağımlı ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyorlar. Çünkü engellilerimizin zaman geçirecek ailelerin yükünü hafifletecek sosyalleşecek sosyal tesislerimiz yetersiz. Devletin görevi bu tesisleri çoğaltarak ailelerin yükünü azaltmak. Halbuki asıl engel karşılarına çıkan engeli aşamayanlardır. Toplum olarak kendimiz engelleri aşmakta zorlandığımız için, engellilere çok fazla destek olamıyoruz. Bu farkındalık gününde, sevgi hoşgörü, empati varsa engel yoktur diyoruz. Empati kurarak engelleri kaldırmak herkes gibi toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak hepimizin görevidir. Engelsiz bir toplum hedefine ulaşmak ümidiyle engelliler için sosyal tesislerin açılması ve ailelerin yükünün hafifletilmesi dileğiyle. Çünkü engeli çocuğu olan anneler kendi hayatlarını unutarak çocuklarının hayatını yaşıyorlar. O anneleri saygıyla selamlıyorum.”