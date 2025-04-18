Mimar Sinanspor As Başkanı Batuhan Eray pazar günü grubun şampiyonunu misafir edeceklerini bu maçı fair play içinde geçeceğini ve oynayacakları baraj maçına moralli çıkmak için bu zorlu maçtan puan yada puanlarla ayrılmak istediklerini söyledi.

As Başkan Batuhan Eray bu yıl ilk kez mücadele ettikleri BAL’da Çorum’u en güzel şekilde temsil ettiklerini belirterek ‘Kulübümüz 28. Hafta müsabakaları kapsamında 20 Nisan Pazar Günü Saat 15.00’da kendi sahasında Karadeniz Ereğli Belediyesporu misafir edecek.

Bilindiği üzere ligin 25.haftasında Çubuk FAŞ karşılaşmasında almış olduğumuz 1-0‘lık galibiyetle birlikte bizler bu lig de kalıcı olduğumuzu tescillerken sezonun bitmesine 5 hafta kala resmi olarak Karadeniz Ereğli Belediyespor’unda şampiyonluğunu ilan etmesine vesile olduk. Ereğli Tribünlerinden Çorum anonsları yapıldı kulübümüz ismi Ereğli halkının dilinde bir efsane gibi anlatıldı sporcularımız ve teknik ekibimiz Ereğli halkı tarafından kilometrelerce uzaktan alkışlatılıp onure edildi.

Bu sebeptendir ki; Karşılaşmada Fair Play anlayışının ve seyir zevkinin yüksek olacağından şüphemiz yok amatör spor severleri ve siz değerli kamuoyunu şehrimizi temsilen tribünlere davet ediyor ve bu şehrinde bir 3. Lig takımına ihtiyacı olduğunu görmenizi istiyoruz misafir perverliğimizi göstermek adına çağrıda bulunuyorum bizler üzerimize düşeni yaptık sıra siz değerli hemşerilerimizde gelin şölen havasında bir pazar günü geçirelim. Ayrıca bu vesileyle şampiyonlukta emeği geçen başta Ereğli halkı olmak üzere kulüp yöneticileri teknik ekibi ve sporcularını yürekten kutluyorum’ dedi.