Okul Sporları Yıldız Kızlar Bocce’de Osmancık Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu geçen yılın ardından bu yılda şampiyonluğu kazanarak ikinci kez şampiyonluğu kazandı.

Sekiz okuldan 40 sporcunun mücadele ettiği yıldız kızlar Bocce il birinciliği müsabakaları Mustafa Kemal Ortaokulu bocce sahasında yapıldı.

Osmancık Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu idareci Hüseyin Yalçın ve antrenör İlhan Aycan yönetiminde Zümra Beren Kesgin, Neslihan Şahin, Ayşe Sudem Kesgin, Gizem Şahin ve Hiranur Kalabalık’dan oluşan kadrosu ile tüm rakiplerini yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

İskilip Erenler Cumhuriyet Ortaokulu antrenör Satı Ergin ve Melike Üstün, Nehir Nisa Çöpatlama, Buse Naz Köse ve İrem Su Çördük’den oluşan kadrosu ile ikincilik kupasının sahibi olurken, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu antrenör Tuğba Karabıyık yönetiminde Sümeyye Nisa Altuntaş, Rabia Esma Barandak, Aylin Arslan, Hatice Kübra Öztemiz’li kadrosu ile üçüncü, İnalözü Ortaokulu Berat Tansu Yılmazer ve antrenör Seçkin Erbaş ile Elanaz Altuntaş, Cevriye Mucur, Merve Eker, Seyhan Badak’dan oluşan kadrosu ile dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara madalyaları verildi. Osmancık Şehit Erol Keskin Ortaokulu ilimizi bu yılda gruplarda temsil etmeye hak kazandı.