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HARUN AKKAYA

İki sezon Çorum FK’da forma giyen kaleci Erdi Yokuşlu 24 Erzincanspor ile anlaştı.

1992 İzmir doğumlu Erdi Yokuşlu Çanakkale Dardanelspor alt yapısında yetiştikten sonra aynı kulüpte profesyonel oldu ardından Boluspor, Amedspor, Sarıyer kulüplerinde forma giydikten sonra 21-22 sezonu arasında Çorum FK’ya transfer oldu.

Geçen sezon devre arasında kırmızı siyahlı takımdan ayrılarak Amedspor’a transfer olan Kaleci Erdi Yokuşlu yeni sezon için 24 Erzincanspor ile anlaştı ve resmi imzayı atarak takımla çalışmalara başladı.