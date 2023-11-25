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Memur Sen’e bağlı Büro-Sen Çorum Şubesi eski Başkanı Erdoğan Cengiz, AK Parti’den İl Genel Meclis Üyesi Adayı Adayı oldu.

Merkez Elvançelebi köyü doğumlu ve İşletme Fakültesi mezunu Erdoğan Cengiz, memuriyete Milli Eğitim Müdürlüğü’nde başlarken, daha sonra kurum değiştirerek Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atandı. Kurumda gelir uzmanı olarak çalışan Büro Sen Genel Merkez yönetiminde görev yaptı.

İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Cengiz, İnsani Değerler Platformu Üyesi.

Cengiz modern çiftlik ve ticaretle uğraşıyor.