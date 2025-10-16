Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde konuştu. Mülki idare amirlerine sosyal medya uyarısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şahsi ikbal ve PR çalışmalarına alet eden idarecilere toleransımız yok" diyerek kamu yönetiminde vazife üstlenen herkesi dikkatli davranması konusunda uyardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Yeni kaymakamlara nasihatlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her ilçesini kalkındırmak mecburiyetinde olduklarını söyledi.

Kaymakamlara bu işi mesai saatleri ile sınırlı kalarak yerine getiremeyeceklerini söyleyen Erdoğan, "Gerektiğinde uykunuzdan, gerektiğinde ailenize ayırdığınız zamandan feragat edecek, ihtiyaç duyulan her an vatandaşın yanında yer alacaksınız." dedi.

Kamudaki mülki idare amirlerine sosyal medya uyarısı da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medyayı, kamu hizmetlerinin verimliliğini artırmak yerine şahsi ikbal ve PR çalışmalarına alet eden idarecilere toleransımız yoktur. Görevi ve konumu ne olursa olsun, kamu yönetiminde vazife üstlenen herkesin dikkatli olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.