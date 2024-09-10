Çorumlu güreşçi Eren Kalkan, Antalya'da düzenlenen bu yıl 672'incisi düzenlenen Elmalı Yağlı Güreşlerinde şampiyon oldu.

Küçük orta boy kategorisinde mücadele eden Eren Kalkan, tüm rakiplerini yenerek şampiyonluk ipini göğüsleyip büyük bir başarıya imza attı.

Sungurlulu güreşçi, kazandığı bu başarı nedeniyle bundan sonra büyük orta boyda güreşmeye hak kazandı.

Öte yandan, 75'i başpehlivan, 1549 güreşçinin mücadele ettiği organizasyonda, güreş severlerin heyecanla beklediği başpehlivanlık müsabakasında ise, Orhan Okulu ile Enes Doğan karşılaştı. Enes Doğan, Kırkıpınar şampiyonlarından Orhan Okulu'yu yenerek şampiyonluğunu ilan etti.