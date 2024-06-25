ASKİspor adına güreşen Sungurlulu pehlivan Eren Kalkan Seka Park güreşlerinde kategorisinde birinci oldu.

20-23 Haziran tarihinde düzenlemiş olduğu Cw Enerji Ligi 3. Etap Yağlı Güreş Şampiyonası Kocaeli Sekaparkta yapılan ve Kırkpınar’ın provası niteliğinde güreşlere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde 74 başpehlivan, 98 başaltı ve 110 büyük orta olmak üzere 14 kategoride toplam bin 623 güreşçiyi İzmit Atletizm Pisti'nde buluşturdu.

Sungurlu’lu pehlivan Eren Kalkan Küçük Orta boyda tüm rakiplerini yenerek birincilik ödülünün sahibi oldu. Eren Kalkan Temmuz ayı ilk haftasında yapılacak Kırkpınar Güreşleri öncesinde bu kategorideki üstünlüğünü ortaya koydu.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere Eren Kalkan’ı tebrik etti. Dere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda genç pehlivana Kırkpınar güreşlerinde de başarılar diledi.