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Ahlatcı Çorum FK geçen sezon Düzcespor formasını giyen Eren Karadağ ile üç yıllık sözleşme imzaladı ve kiralık olarak Batman Petrolspor’a verecek.

2000 Rize Doumlu Eren Karadağ 2011 yılında Çaykur Rizespor alt yapısında başladığı futbolculukta 2018 yılında yeşiy beyazlı kulüpte ilk profesyonel imzayı attı. Bu sezonun ikinci yarısında Esenler Erokspor’da kiralık olarak forma giyen Eren Karadağ bu kulüpte altı maça çıktı ve 79 dakika forma giydi.

2020-21 sezonunda 2. ligde mücadele eden Pazarspor’da kiralık olarak forma giyen Karadağ bu takımda 36 maça çıktı ve 16 gol attı. Sonraki sezonun ilk yarısında Çaykur Rizespor takımında 6 maçta forma giyen ve 99 dakika oynama fırsatı bulan Eren Karadağ ikinci yarıda 1. ligde Adanaspor’a kiralık olarak gitti. Turuncu beyazlı takımda 17 maça çıkan ve bir gol atan Karadağ geçen sezon ise Çorum FK ile aynı grupta mücadele eden Düzcespor’da oynadı. Düzcespor ile 34 maça çıkan ve 1635 dakika oyunda kalan Karadağ sekiz gol attı.

Eren Karadağ 2022 yılında 5. İslami Dayanışma Oyunlarında milli takımda forma giydi. Karadağ profesyonel olarak Süper Ligde beş, 1. ligde 17, 2. ligde 67, 3. ligde ise 6 olmak üzere 32 maça çıktı.

Dün Ahlatcı Çorum FK ile üç yıllık sözleşme imzalayan Eren Karadağ kiralık olarak bu sezon iddialı bir kadro kuran Batman Petrolspor’a kiralık olarak verilecek.