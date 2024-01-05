Eren Karadağ Batman’dan ayrıldı, Küçükçekmece Sinopspor’a kiralandı.

Sezon başında Ahlatcı Çorum FK’nın Rizespor’dan transfer ettiği ve üç yıllık sözleşmenin ardından Batman Petrolspor’a kiralık olarak verdiği Eren Karadağ ligin ikinci yarısı için Küçükcekmece Sinopspor’a verildi.

2000 Rize doğumlu Eren Karadağ Rizespor alt yapısında yetişip profesyonel olduktan sonra Esenler Erokspor, Pazarspor, Düzcespor ve son olarakta Adanaspor’da kiralık olarak forma giydikten sonra bu sezon başında Ahlatcı Çorum FK ile üç yıllık sözleşme imzaladı ve ardından da Batman Petrolspor takımına kiralık olarak verildi.

Ligin ilk yarısında Batman Petrolspor’da 13 maçta forma giyen Eren Karadağ ikinci yarı için karşılıklı anlaşarak ayrıldı.

Ahlatcı Çorum FK’nın da onayı ile ikinci yarı için Küçükçekmece Sinopspor takımına kiralık olarak verildi.