Geçtiğimiz yıl Batman Petrolspor'da kiralık oynayan ve takımının şampiyonluğunda önemli rol oynayan Eren Karadağ, dünki Fatih Karagümrük maçında yaptığı asist ve etkili oyunu ile beğeni topladı.

Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor maçında Suat Kaya'nın sakatlanmasından sonra oyuna giren ve bir topu direkten dönen Eren Karadağ, kendi taraftarı önünde adeta şov yaptı.

Sol kanatta rakip takımın bekine kabus dolu bir akşam yaşatan Karadağ, performansı ile taraftarlardan da büyük alkış topladı.

Eren Karadağ kimdir?

2000 Rize doğumlu Eren Karadağ 2011 yılında Çaykur Rizespor alt yapısında başladığı futbolculukta 2018 yılında yeşil beyazlı kulüpte ilk profesyonel imzayı attı.

2020-21 sezonunda 2. ligde mücadele eden Pazarspor’da kiralık olarak forma giyen Karadağ bu takımda 36 maça çıktı ve 16 gol attı.

Sonraki sezonun ilk yarısında Çaykur Rizespor takımında 6 maçta forma giyen ve 99 dakika oynama fırsatı bulan Eren Karadağ ikinci yarıda 1. ligde Adanaspor’a kiralık olarak gitti.

Turuncu beyazlı takımda 17 maça çıkan ve bir gol atan Karadağ geçen sezon ise Çorum FK ile aynı grupta mücadele eden Düzcespor’da oynadı. Düzcespor ile 34 maça çıkan ve 1635 dakika oyunda kalan Karadağ sekiz gol attı.

Eren Karadağ 2022 yılında 5. İslami Dayanışma Oyunlarında milli takımda forma giydi.

Karadağ profesyonel olarak Süper Lig'de 5, 1. ligde 17, 2. ligde 67, 3. ligde ise 6 olmak üzere 32 maça çıktı.