İlk profesyonel formayı Çorumspor’da giyen Erkan Reşmen ikinci yarıda Kastamonuspor için mücadele edecek.

Beşiktaş alt yapısında yetişen ve 2008 yılında profesyonel yapıldıktan sonra Çorumspor’a kiralık verilen ve ilk profesyonel formayı kırmızı siyahlı takımda giyen Erkam Reşmen daha sonra Gaziantep FK, Boluspor, 1922 Konyaspor, Kayserispor, Samsunspor ve Boluspor formalarını giydikten sonra iki sezondurda Keçiörengücü takımında mücadele ediyor.

Sezonun ilk devresinde Keçiörengücü takımıyla 14 maça çıkan tecrübeli savunma oyuncusu, 1200 dakika forma şansı buldu.

2. Lig Kırmızı grupta ilk yarıyı 43 puanla en yakın rakipleri Iğdırspor ve Amedspor’un önünde 7 puan farkla lider durumda tamamlayan Kastamonuspor ikinci yarıda savunmasını tecrübeli Erkam ile güçlendirerek şampiyonluk için ne kadar iddialı olduğunu ortaya koydu.