İlk profesyonel maçına Çorumspor’da çıkan Erkam Reşmen yeni sezon için Muşspor ile anlaştı.

Antalyaspor’da futbola başlayan ve Beşiktaş’ta profesyonel yapıldıktan sonra 2008-2009 sezonunda Çorumspor’da ilk profesyonel maçına çıkan Erkam Reşmen iki sezon kiralık olarak forma giydikten sonra Boluspor, 1922 Konyaspor, Gaziantep, Kayserispor, Sansunspor, Boluspor, Keçiörengücü’nün ardından geçen sezonda Kastamonuspor formasını giydi.

Tecrübeli futbolcu yeni sezon 2. lige yükselen Muşspor ile anlaştı.