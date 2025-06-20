U 12 Küçük Kızlar Bassetbol’da Gelişim Basketbol B takımları şampiyon oldu.

Beş takımın mücadele ettiği U 12 Küçük Kızlar Basketbol’da Gelişim Basketbol B takımı son maçında Mehmet Akif Ersoy’u 39-24 yenerek mutlu sona ulaştı.

Gelişim Basketbol B: Duygu Doğanay, Zeynep Bıyık, Hira Eker, Ceyda Çeri, Nehir Çavdar, Damla Yalvan, İkranur Darıcılar, Begüm Sağır, Zeynep Çıplak, Alya KAvakçı, Şenel Erve, Gülsüm Cemre Kamber’den oluşan kadrosu ile ilk üç maçını kazanarak çıktığı Mehmet Akif Ersoy karşısında da üstün bir oyun çıkardı. İlk periyotu 13-4 ilk devreyide 23-7 önde tamamlayan Gelişim Basketbol B takımı ikinci yarıda daha kontrollü oynadı ve maçı 39-24 kazanarak şampiyonluğu kazandı.

Basketbol Yıldızları Ecrin Yılmaz, Elif Hira Bekkaya, Ceylin Kadife, Zeynep Ela Baş, Sevdenur Durmuş, Hanzade Coşkun, Sudenaz Temiz, İrem Öztürk, Elif Sarkun, Pelin Su Kabasakal, Rakia Aşık, Betül Yıldırım’lı kadrosu ile üç maçını kazanıp bir mağlubiyet alarak 7 puanla ikinci oldu.

Gelişim Basketbol A: Eflin Çelent, Toprak Gökmen, Öykü Gül, Zehra Nur Derinöz., Elif Zeynep Ateş, Pelin Akar, Elifsu Gökmen, Büşra Naz Çınar, Elif Torun, Beren Albey, Eslem Bilgim, Yağmur Uysal’lı kadrosu ile bir galibiyet ve üç mağlubiyet averajla üçüncü oldu. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu: Ayşegül Bolat, Zeynep Sude Yaşar, Eslem Bulut, Layan, Yağmur Azra Hasret, Havvanur Salman, Hira Tecimer, Tuğba Yıldırım, Feyza Bakır, Ecrin İnanlı, Tunay Taşkın, Şevval Bolat, Hiranur Özer’li kadrosu ile bir galibiyet ve üç mağlubiyet ile dördüncü olurken, Gençlikspor Kübra Kaya, Elif Zehra Günay, Ece Çankal, Belinay Melek Eker, Yağmur Hamurcu, Ecrin Kayacı; Esma Toka, Azra Nur Bağcı, Zeynep Yılmaz, Sultan Özdemir, Şevval Yıldırım ve Nehir Kalaycılar ise beşinci oldu.

Son maçın ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımların sporcularına madalyaları verildi.