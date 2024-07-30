Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) 2024 yarış takviminde yer alan Drag Şampiyonası 1. Ayak Yarışları, Kepez Belediyesi’nin Drag Pistinde büyük bir heyecana sahne oldu.

Yarışmalara Çorum’dan katılan Erkan Ege Bayram kendi kategorisinde ikincilik kupasının sahibi oldu.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün startını verdiği yarışlarda, 58 sporcu çeşitli kategorilerde mücadele etti.

Yarışlar, süper street, pro street, street 2, street 750, street 600, standart 1, standart 2, pro 200, pro 300, standart 300 ve kadınlar sınıfı olmak üzere 10 ayrı kategoride yapıldı.

Sporcular, birincilik kupası için adeta nefes kesen bir mücadele sergiledi. Tribünleri dolduran seyirciler, adrenalin dolu anları büyük bir heyecanla izledi.

Yarışmaya Lebi-Lebi sponsorluğunda katılan Erkan Ege Bayram ilk kez katıldığı böyle bir yarışta ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Bayram hedefinin önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılara imza atmak olduğunu söyledi.