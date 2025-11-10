İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, Genel Merkez Teşkilat Danışmanlığına atandı.

İYİ Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar partide aktif görevlerde bulunan Erkan Yıldız, Genel Merkez tarafından yeni bir göreve getirildi.

Uzun süre İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı, sonra da İl Başkanı olarak görev yapan Erkan Yıldız, bundan böyle Teşkilat Danışmanı olarak görevini sürdürecek.

Erkan Yıldız’ın Teşkilat Danışmanlığına atandığına dair tebliğ yazısı, İYİ Parti Teşkilat Başkanı, Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’ın imzasıyla ulaştırıldı.

