Gazetemiz yazarlarından Eğitimci-Yazar Ethem Erkoç’un 40’ıncı kitabı “İslam Ekonomisi İl İlgili Çalışmalarım” adlı eseri Gülnar Yayınları’ndan çıktı.

Gazetemizi ziyaret eden Ethem Erkoç, yeni kitabını Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’a takdim etti.

Kitapla ilgili bilgi veren Erkoç, yüksek öğrenim döneminde İslam’ın iktisadi yönünü incelemeye karar verdiğini belirterek, “Bu amaçla ilahiyat eğitimiyle birlikte iktisat eğitimi almayı hedefledim. Öğrencilik yıllarımda İslam iktisadıyla ilgili eserleri incelemeye ve derlediğim bilgileri kayıt altına almaya başladım. Sonraki hedefim ise İslam Ekonomisi ile ilgili çalışmalarımı akademik düzeyde sürdürmekti. Anne ve babamın rızasını önleyerek bu niyetlerimden vazgeçmek zorunda kaldım. Kısmet değilmiş” dedi.

İslam iktisadıyla ilgili ilk makalesini 1972 yılında Konya’da Oku Mecmuası’nda mahlas/müstear isimle yayınladığını aktaran Erkoç, “Bu makaleler, 1974 yılına kadar sürdü. Aynı dönemde 1972 yılında yayınlanan Sur Dergisi’nde yine müstear isimle bir makale daha yayınladım.

Ancak mezuniyetten sonra bu tür çalışmalara fırsat bulamadım. Akademik düzeyde devam niyetime de kısmet olmadı. Yıllar sonra bu makaleleri bir araya getirerek bir kitap halinde yayınlanma düşüncem ağır bastı. Bu kitabı yeni baştan ele almak yerine bazı eklemeler yaparak güncellemeyi tercih ettim. Bu aşamada bana Para Vakıfları konusunda destek kaynağı yapan muhterem Prof. Dr. Abdullah Çolak beye ayrıca teşekkürü borç bilirim” diye konuştu.

Erkoç, kitabı temin etmek isteyen okuyucuların Gülnar Yayınları’ndan alabileceğini söyledi.

ETHEM ERKOÇ KİMDİR?

1969’da Çorum İmam Hatip Okulu ve Çorum Atatürk Lisesini bitirdi. 1973’de Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nden, 1974’deBursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. Kırklareli Atatürk Lisesi din dersi öğretmenliği ile meslek hayatına başladı. Osmancık İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenliğinden 1977 yılında Çorum İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenliğine atandı. 1987 yılında Arapça dil eğitimi için kısa süreli olarak Mısır’a gitti.

Okullardaki kültür etkinliklerinde eksikliği hissedilen tiyatro eserleri konusunda çalışmalar yaptı. 1999 yılında emekli oldu. Yapmış olduğu araştırma, inceleme ve tebliğleri yerel ve ulusal basında çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlandı. Kitap çalışmalarının yanı sıra çeşitli dergi ve gazetelerde makale ve inceleme yazıları devam etmektedir.

Evli ve dört çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.