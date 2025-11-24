Arca Çorum Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevi için Hüseyin Eroğlu ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan resmî açıklamada, imza töreninin 25 Kasım Salı günü saat 14.30’da, Çorum Şehir Stadyumu’nun basın toplantı odasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Törene, Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu da katılacak. Kulüp, bu önemli gün için tüm basın mensuplarını davet ederek katılım çağrısında bulundu.

Arca Çorum FK’nın açıklamasında, “Bu önemli güne siz değerli basın mensuplarını davet etmekten mutluluk duyarız” ifadelerine yer verildi.