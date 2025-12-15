3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık günü Floor Curling Turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu.

Curling İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva Yeni Spor Salonunda 25 takımdan 55 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Sporcular kadar engelli sporcuların ailelerininde büyük ilgi gösterdiği müsabakaları kızlar, erkekler ve Karga kategorilerinde yapıldı.

Yapılan müsabakalar sonunda kızlar kategorisinde birinciliği Bayan Kelebekler takımı ikinciliği Papatyalar. üçüncülüğü Behçelievlerlerin Kraliçeleri dördüncülüğü ise NFK’nın Kraliçeleri takımları kazandı.

Erkekler kategorisinde ise ASP Kartalları birinci olurken ASP Efsaneleri takımı ikinci NFK’nin Kralları takımı üçüncü Şah Şahinler takımı ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Karma Kategorilerinde ise tek başına mücadele eden NFK’nın Şahinleri takımı birincilik kupasını aldı.

Müsabakaların sona ermesinin ardından düzenlenen törenle kategorilerinde dereceye giren takımlara kupa sporculara ise madalyaları verildi.