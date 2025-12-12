Voleybol’da temsilcilerimizin oynayacağı maçlara il dışından hakemler atanırken ilimiz hakemleri ise başka illerin maçlarında düdük çalacak. Kadınlar 2. Ligi 14. grupta ikinci sırada bulunan Bordo Mavi 61 takımı iki Çorum takımı ile oynayacağı iki maçı birer gün ara ile oynayarak hem masraftan hem de iki kez yolculuktan kurtulacak.

Çorum Arenaspor ile Beşikdüzü takımları arasında Atatürk Spor Salonunda saat 13’de oynanacak maçı Samsun’dan Muammer Bulut yönetecek yardımcılığını ise Tokat’tan Safa Tarun yapacak. Maçta gözlemci olarak ise Samsun’dan Davutş Taşova.

Bu maçın ardından saat 15’de başlayacak ikinci maçta Çorum Voleybol ile Bordo Mavi61 takımları arasındaki maçı ise ilimizden Can Acar yönetecek yardımcılığını ise Ömer Karabıdak yapacak. Maçta gözlemci olarak ise Hasan Öztürk görev yapacak.

Arena-Bordo Mavi iki günde iki maça çıkacak

Pazar günü Beşikdüzü takımını konuk edecek Arenaspor pazartesi günü ise Bordo Mavi 61 takımı ile karşılaşacak. Pazar günü Çorum Voleybol ile karşılaşacak olan Mordo Mavi takımı pazar günü ise saat 15’de Atatürk Spor Salonunda Tokat’tan Asım Fırat Dicle’nin yöneteceği yardımcılığını ise ilimizden Hüseyin Kamber’in yapacağı maçta karşılaşacaklar. Bu maçta gözlemci olarak ise ilimiz gözlemcisi Turgut Yıldırım görev yapacak.