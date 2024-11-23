Yarın sahasında Çorum FK ile karşılaşacak olan Esenler Erokspor bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Maçın oynanacağı Erokspor sahasında yapılan antrenman Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde yapıldı.

Altıparmak antrenman öncesi futbolcularla yaptığı toplantıda Çorum maçının oyun taktiği hakkında uyarılarda bulundu ve futbolculardan isteklerini anlattı.

Sarı yeşilli kulüp ısınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas ve son bölümde ise taktik çalışma ile devam etti. Mehmet Altıparmak bu taktik çalışma sırasında futbolculara mevkisel uyarılarda bulundu.

Esenler Erokspor, Çorum FK maçının hazırlıklarını bugün yapacağı ter antrenmanı ile tamamlayacak ve tesislerde kampa girerek maç saatini bekleyecek.