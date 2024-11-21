Ahlatcı Çorum FK pazar günü Eserler Erokspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım önce Erokspor maçının görüntülü izlemesi ve analizini teknik heyet ile birlikte yaptı ardından bunu sahada uygulamalı yaptı.

Kırmızı Siyahlı takım tesiste Erokspor maçının görüntülü analizini teknik heyet ile birlikte yaptılar ve rakibin artıları ve eksilerini burda uygulamalı olarak gösterdiler.

LANDRE VE DURAL KATILMADI

Bu toplantının ardından ise tesis sahasındaki antrenmana çıkan kırmızı siyahlı takımda Kasango ve kaleci Ahmet takımdan ayrı olarak bireysel çalışırken sakatlıkları devam eden Loick ve Durel ise katılmadı.

MAÇ TAKTİĞİNİ DENEDİ

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra önce dar alanda sonrada tam sahada Erokspor maçının oyun taktiğini denedi.

Bu çalışma sırasında Teknik Direktör Serkan Özbalta mevkisel olarak futbolculara uyarılarda bulundu.

Çorum FK bugün yapacağı taktik çalışma ile Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.