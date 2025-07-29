Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, Türk Eczacılar Birliği’ne yazı yazarak Kamu Eczacıları Çalıştayı talep etti.

Sağlık sisteminin bir parçası olan eczacıların uzun süredir göz ardı edilen sorunlarla baş başa bırakıldığını belirten Erol Afacan, Türk Eczacılar Birliği’ne çalıştay talebiyle yazdığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu kapsamında görev yapan eczacı meslektaşlarımız, sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçası olmalarına rağmen uzun süredir göz ardı edilen sorunlarla baş başa bırakılmış durumdadır. Ekonomik ve sosyal haklarının yetersizliği, görev tanımlarındaki belirsizlikler, liyakate dayalı atama ve unvan sorunları, ek ödeme oranlarının düşüklüğü, kurumsal aidiyet eksikliği ve iş yükünün adil olmayan dağılımı, kamuda görev yapan eczacılarımızın mesleki motivasyonunu derinden etkilemektedir.

Türk Eczacılar Birliği olarak bizlere düşen görev; yalnızca serbest eczane eczacılarının değil, kamuda görev yapan meslektaşlarımızın da sesi olmak ve haklı taleplerini kurumsal mekanizmalar aracılığıyla görünür kılmaktır.

Bu bağlamda, Çorum Eczacı Odası olarak önerimiz;

Kamuda görev yapan eczacıların sorunlarının tüm yönleriyle ele alındığı, çözüm önerilerinin kolektif akılla üretildiği, veri temelli ve katılımcı bir anlayışla tasarlanacak "Kamu Eczacıları Çalıştay" düzenlenmesidir.

Çalıştay çıktılar doğrultusunda, kamuda görev yapan eczacılara yönelik özgül hakların tanımlanması, görev yetki sorumluluk çerçevesinin netleştirilmesi, ekonomik iyileştirme önerilerinin somutlaştırılması ve liyakat temelli kariyer modellerinin oluşturulması için kapsamlı bir Strateji ve Aksiyon Planı hazırlanmasıdır.

Bu planın, yalnızca tespit ve temenni düzeyinde kalmaması; Türk Eczacılar Birliği'nin koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla yapılacak görüşmelere dayanak teşkil edecek nitelikte, takvime ve sonuç odaklı adımlara sahip bir belgeye dönüşmesidir.

Söz konusu, çalıştay; kamu eczacılarımızın görev yaptığı kurumların çeşitliliği (üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, halk sağlığı laboratuvarlar, il/ilçe sağlık müdürlükleri, eczacılık daire başkanlıklar, bakanlık merkez teşkilatlar vb.) göz önünde bulundurularak, temsiliyet esasına göre yapılandırılmalıdır.”