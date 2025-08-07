Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 2023-2025 Çorum Eczacı Odası Yönetim değerlendirme ziyaretleri kapsamında Uğurludağ, Bayat ve Oğuzlar’da eczane ziyaretinde bulundu.

İlk olarak Uğurludağ ilçe temsilcileri Hüseyin Toraman’ı ziyaret ettiklerini belirten Erol Afacan, ilçenin tek eczanesi olduğunu ifade ederek, “Çorum Eczacı Odası olarak, bugüne kadar hayata geçirdiğimiz çalışmaları ve 2023-2025 dönemi çalışma performansını değerlendirdik. Yerelde ve ulusal düzeyde yürüttüğümüz projelerimizi ve mesleğimiz adına attığımız adımları paylaştık. meslektaşımızın görüşlerini ve yeni dönem beklentilerini dinledik. Mesleğimizin geleceğini birlikte şekillendirme vizyonumuz çerçevesinde, planlarımızı ve hedeflerimizi yine eczacılarımızın yönlendirmesiyle belirlemeye devam edeceğimizi vurguladık. Nazik misafirperverliği, samimi yaklaşımları ve güzel sohbetleri ile bizleri en içten şekilde ağırlayan Ecz. Hüseyin Toraman’a Çorum Eczacı Odası olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

Uğurludağ'dan sonra Bayat'taki meslektaşları ile bir araya geldiklerini söyleyen Afacan, "Bayat ilçe temsilcimiz Ecz. Ömür Ekinci'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilçe toplantımızda Bayat ilçemizdeki eczacılarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Nazik misafirperverliği, samimi yaklaşımları ve güzel sohbetleri ile bizleri en içten şekilde ağırlayan ilçe temsilcimiz Ecz. Ömür Ekinci'ye ve tüm Bayat ilçe eczacılarımıza Çorum Eczacı Odası olarak teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Son olarak Oğuzlar ilçe temsilcileri Oğuzhan Gemici'yi ziyaret ettiklerini aktaran Afacan, "Nazik misafirperverliği, samimi yaklaşımları ve güzel sohbetleri ile bizleri en içten şekilde ağırlayan, Ecz. Oğuzhan Gemici'ye Çorum Eczacı Odası olarak teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.