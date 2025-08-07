Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mecitözü İl Genel Meclis Üyesi Atiye Yaşar, köylerde meydana gelen anız ve arazi yangınlarının çiftçinin emeğini küle çevirdiğini belirterek, sorumluların tespit edilmesini, yangın nedenlerinin titizlikle araştırılmasını istedi.

Atiye Yaşar, son günlerde çeşitli köylerde meydana gelen yangınları İl Genel Meclisi’nin gündemine taşıyarak, çiftçinin zararının devlet tarafından acilen tespit edilerek karşılanmasını talep etti.

Mecitözü İlçesi’nde meydana gelen yangınların ardından çiftçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulunan ve yangınzedelerin yanında yer alan Atiye Yaşar, şimdi de sorun ve talepleri meclis kürsüsünden dile getirdi.

İl Genel Meclis Üyesi Atiye Yaşar, Ağustos dönemi meclis toplantısında gündem dışı söz alarak çiftçinin mağduriyetini anlattı.

Yaşar, konuşmasında şunları söyledi:

ÜRETİCİNİN EMEĞİ VE UMUDU KÜL OLDU

“Yaklaşık 10 gün önce Mecitözü ilçemizin çeşitli köylerinde meydana gelen yangınlar, geniş ekili alanlarımızı küle çevirmiş, çiftçilerimizin aylarca emek verdiği ürünler yok olmuştur. Bu felaket, yalnızca maddi kayıplara değil, aynı zamanda üreticimizin moraline, umuduna da ağır bir darbe vurmuştur.

YANGINLARIN ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILSIN

Yangınların çıkış nedenlerinin titizlikle araştırılması, sorumluların tespit edilmesi ve benzer olayların önüne geçecek tedbirlerin acilen alınması gerekmektedir. Ayrıca mağdur olan çiftçilerimizin zararlarının ivedilikle tespit edilerek devletimiz tarafından karşılanması, destek mekanizmalarının devreye sokulması büyük önem taşımaktadır.

Bu vesileyle, yangınlarla mücadelede özveriyle çalışan itfaiye ekiplerimize, köy halkımıza ve destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor; yangından zarar gören tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dilerim ki bir daha böylesi acı tablolarla karşılaşmayız.”