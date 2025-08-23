Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, ilçelerde bulunan eczacılara ziyaretlerde bulunuyor.

Erol Afacan, Osmancık ve Dodurga’da bulunan eczacıları ziyaret ederek, sorun ve talepleri dinledi.

Ziyaretleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Erol Afacan, “2023-2025 yılları 11.Dönem Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu değerlendirme

2. etap ziyaretleri kapsamında, Osmancık ve Dodurga ilçemizdeki değerli meslektaşlarımızı eczanelerinde ziyaret ettik. Ziyaretlerimizde, Odamızın ve Türk Eczacıları Birliğimizin 2023-2025 dönemi yönetim değerlendirmelerini paylaşarak, mesleğimizin geleceğine dair beklenti, talep ve önerileri dinledik, birlikte istişarelerde bulunduk. Bizleri samimiyetle karşılayan tüm meslektaşlarımıza nazik misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

Afacan, Osmancık’ta gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Dodurga’nın tek eczanesi Hayat Eczanesi sahibi Sibel Çakar Açar’ı ziyaret etti.

Afacan, Eczacı Sibel Çakar Açar’a misafirperverliği için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.