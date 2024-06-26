Ertoprak İnşaat U 12 liginde çeyrek final maçları bugün oynanacak. Bugün oynanacak üç maç sonunda yarı finale yükselen üç takım belli olacak.

Üç grupta oynanan ve 24 takımın mücadele ettiği U 12 liginde gruplarında ilk üç sırayı alan dokuz takım çeyrek finale yükseldi.

Sezon başı belirlenen statüye göre bugün çeyrek finalde oynanacak üç maç sonunda yarı finalist üç takım belli olurken dördüncü takım cuma günü günü oynanacak maç sonunda belli olacak.

Bugün saat 16.30’da ilk maçta Mimar Sinan Gençlikspor ile Çorumspor karşılaşacak. Bu maçın ardından ise HE Kültürspor ile Vefa Gençlikspor takımları ikinci yarı finalistli belirlemek için mücadele edecekler.

Akkent Gençlik çeyrek finale çıkmıyor

U 11 çeyrek finalinde bugün saat 17.30’da oynanması gereken Çorum FK- Akkent Gençlikspor maçına Akkent takımı okulların tatil olması ve sporcuların eksilmesi nedeni ile maça çıkamayacaklarını bildirdi.

Bunun üzerine Tertip Kurulu bu maçta Çorum FK’yı 3-0 galip saydı ve yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Osmancık Belediye-Kargıgücü maçı Osmancık’a alındı

U 11 çeyrek finalinde Çorum’da oynanacağı açıklanan Osmancık Belediyespor- Kargıgücüspor takımlarının maç iki takımın talebi üzerine tertip kurulu tarafından Osmancık ilçe sahasına alındı.

İki takım bugün saat 18’de Osmancık İlçe sahasında karşılaşacaklar. Bu maçı kazanan takım yarı final ön eleme maçında 28 Haziran cuma günü saat 17’de İtfaiye sahasında Çorum İdman Yurdu ile karşılaşacak.

Bu maç sonunda yarı finale yükselen dört takım 30 Haziran pazar günü finalist olmak için karşılaşacaklar.