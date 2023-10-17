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Çorum B Klasman Hakemi Ahmet Ecevit 2. lig Kırmızı grupta yarın oynanacak Erzincanspor- Aksaray Belediyespor maçını yönetecek.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 2. Lig Kırmızı grup 9. hafta maçında yarın saat 19’da Anagold24 Erzincanspor ile Motolux68 Aksaray Belediyespor takımları arasında Erzincan 13 Şubat Şehir Stad’ında oynanacak maçı Ahmet Ecevit yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleri Kayseri’den Furkan Ulu ve Recep Güneş. Maçta dördüncü hakem olarak ise ilimiz C Klasman Hakemi Celal Bayraklı,

Erzincanspor takımı ligde sekiz maç sonunda 12 puanla dördüncü sırada bulunurken Düzcespor ise sekiz maçta 10 puanla 12. sırada bulunuyor.