Çorum Belediyesi tarafından imar düzenlemesi yapılan Erzurum Dede Bölgesinde hak sahiplerine tapuları düzenlenen törenle verildi.

Çorum Belediyesi Hizmet Binası Konferans Salonunda gerçekleştirilen tapu teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 2019 yılında verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Proje kapsamında Gülabibey Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Erzurum Dede Bölgesinde 92 hektarlık bir alanda (920 bin metrekare) arazi ve arsa düzenlemesi yaptıklarını açıklayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “06.02.2017 yılında 28 no’lu Belediye Meclis kararı ile onaylanan imar planı mahkeme kararı ile iptal edilmiş. Biz de mahkeme kararına binaen burada Erzurum Dede Bölgesinde yeni bir düzenleme yapma gereği duyduk. İki yıl önce burada çalışmalarımıza başladık. İdare Mahkemesi kararını esas alarak, 1/1500 ölçekli nazım ve 1 / 1000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırladık. Hazırladığımız plan da 08.06.2023 tarihinde yaptığımız meclis toplantımızda onaylanarak kabul edildi” dedi.

İmar düzenlemesi yapılan arazinin % 39,19’luk kısmına denk gelen 360 bin 540 metrekarelik alanın konut alanı olarak belirlendiğini dile getiren Başkan Aşgın, “56 bin 39 metrekare sosyal donatı alanı (arazinin % 6,10’luk kısmı; cami – okul – yurt – sosyal ve kültürel tesis), 97 bin 138 metrekare ticaret alanı (arazinin %10,56’lık kısmı), 120 bin 138 metrekare de yeşil alan (arazinin % 13,06’lık kısmı) olarak planlandı. Arazinin % 30,40’lık kısmı ise yol, otopark gibi kentsel ulaşım birimleri için, 0’69luk kısmı ise dere kanal gibi alanlara tahsis edildi” ifadelerini kullandı.

26.03.2024 tarihinde Erzurum Dede Bölgesinde 92 hektarlık, 281 adet imar parselinin bulunduğu bir alanda imar uygulamasını, şuyulandırma işlerini, hisselendirme çalışmalarını ve tapu tescillerini tamamladıklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Bugün de hak sahiplerine tapularını teslim ediyoruz. Şehrimizin Kuzeyinde Çimento Fabrikası arazisinde çalışmalarımızı tamamladık. Orada Çorum’un çehresini değiştirecek bir yeni şehir inşa edeceğiz. Şimdi de şehrimizin güneyinde yıllardır tapu, hisselendirme, şuyulandırma gibi sorunların olduğu, hak sahiplerinin sorun yaşadığı meseleleri ortadan kaldırıyoruz. Erzurum Dede bölgesinde de yeni şehir inşa etmek için gerekli tüm alt yapı çalışmalarını tamamlamış oluyoruz” şeklinde belirtti.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile MHP Merkez İlçe Başkanı ve Belediye Meclisi üyesi adayı Ahmet Kurtbaş yaptıkları konuşmalarda uzun yılladır çözüm bekleyen bir sorunu daha çözmesinden dolayı Başkan Aşgın’a teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından Erzurum Dede Bölgesinde hak sahiplerini temsilen 40 kişiye tapuları verildi.

Tören toplu hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.