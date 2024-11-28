Erzurumspor, cumartesi günü Ahlatcı Çorum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını salonda yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Mavi beyazlılar aşırığı soğuk hava nedeni ile çalışmayı tesis fitnes salonunda yaptılar.

Teknik Direktör Hakan Kutlu çalışma öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak ligde son iki maçı unutmalarını ve hafta sonu oynayacakları Çorum maçına odaklanmalarını istedi.

Mavi beyazlılar salonda bulunan aletlerde çabuk kuvvet hareketleri ile güçlendirme çalışması yaparak antrenmanı tamamladılar. Erzurumspor Çorum FK maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile tamamlayacak ve yarın yola çıkacak.