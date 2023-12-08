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Pazar günü Ahlatcı Çorum FK ile karşılayacak olan Erzurumspor hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Mavi beyazlı takım Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda evinde oynadığı Erzincanspor maçına tamamına yakını alt yapıdan ve kadrosundaki genç futbolculardan kurulu bir takım ile çıktı.

Lig kadrosunda forma giyen futbolcuları bu maçta oynatmayan Teknik Direktör Hakan Kutlu, Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarını taktik çalışma ile sürdürdü.

Bu çalışma sırasında Çorum maçının oyun taktiğini yaptıran Teknik Direktör Hakan Kutlu, futbolculardan çıkarken top kaybı yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Erzurumspor bugün yapacağı antrenmanla Çorum maçının hazırlıklarına tamamlayacak ardından yola çıkacak.